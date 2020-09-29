Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Τρίτη και Τετάρτη 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΩΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΜΑΡΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΥΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΜΠΑΣΤΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΔΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΝ. ΨΑΡΡΟ
ΕΤΩΝ 25
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΑΡΡΟΣ,
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΡΑΚΟΥ – ΨΑΡΡΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΨΑΡΡΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΒΕΡΗ
{ΕΤΩΝ 66}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 4 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΑΤΡΑ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΒΑΡΒΕΛΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Βανταράκης
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα Τηλ./Fax: 2610 436425 Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com