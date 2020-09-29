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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Τρίτη και Τετάρτη 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Τρίτη...

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΩΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΜΑΡΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΥΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΜΠΑΣΤΑ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΔΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΝ. ΨΑΡΡΟ

ΕΤΩΝ 25

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΑΡΡΟΣ,

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΡΑΚΟΥ – ΨΑΡΡΟΥ

Η ΑΔΕΛΦΗ  ΤΟΥ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΨΑΡΡΟΥ

ΟΙ   ΘΕΙΟΙ    ΟΙ   ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

ΚΗΔΕΙΑ

 
ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΒΕΡΗ

{ΕΤΩΝ 66}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 4 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΑΤΡΑ.  Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΒΑΡΒΕΛΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΡΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Βανταράκης 

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα Τηλ./Fax: 2610 436425 Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

 

 

 

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