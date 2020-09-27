Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΖΟΡΜΠΑΛΑ
{ ΕΤΩΝ 106 }
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 5 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΣΗΜΑΚΗΣ,
ΣΠΥΡΟΣ& ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΡΟΥΜΠΙΝΗ,
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
--------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΩΝ. ΠΕΤΣΙΝΗ
ΕΤΩΝ 86
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 28-9-2020 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΠΕΤΣΙΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΠΛΟΥΜΗ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΚΑΣ, ΜΑΡΙΑ ( χήρα ) ΒΑΣ. ΠΕΤΣΙΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΞΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ χηρα ΚΩΝ. ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ,
ΗΛΙΑΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ,
ΙΩΑΝΝΑ χηρα ΒΑΣ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΩΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΜΑΡΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΥΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΜΠΑΣΤΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΔΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------------------------------