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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΖΟΡΜΠΑΛΑ

{ ΕΤΩΝ 106 }

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 5 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ                        

ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΣΗΜΑΚΗΣ,

ΣΠΥΡΟΣ& ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΡΟΥΜΠΙΝΗ,

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ                  

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΑΝΤΩΝΙΟ  ΚΩΝ. ΠΕΤΣΙΝΗ

ΕΤΩΝ  86

Θανόντα  κηδεύουμε την Δευτέρα  28-9-2020  & ώρα  11 π. μ.  από τον  Ι.  Ν.  Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.    

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΠΕΤΣΙΝΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΠΛΟΥΜΗ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΚΑΣ, ΜΑΡΙΑ ( χήρα ) ΒΑΣ. ΠΕΤΣΙΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ

Η  ΕΓΓΟΝΗ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΞΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ,

ΚΑΛΛΙΟΠΗ χηρα ΚΩΝ. ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ,

ΗΛΙΑΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ,

ΙΩΑΝΝΑ χηρα ΒΑΣ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΩΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΜΑΡΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΥΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΜΠΑΣΤΑ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΔΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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