Η πατρινή «Βαβέλ» που αναστατώνει το πεντάγραμμο

Πώς υποδέχεται το κοινό το think and play different στο πεντάγραμμο, που του προτείνετε; Η Πάτρα είναι μια πόλη που αγαπά τη μουσική και από την οποία έχουν «ξεπηδήσει» αρκετά μουσικά σχήματα.

Γιώργος Μπαράκος: Με ενθουσιασμό και έκπληξη, καθώς όπως είπατε, το πατρινό κοινό είναι πλέον εξοικειωμένο με το «διαφορετικό» έχοντας γαλουχηθεί με τα τόσα αξιόλογα και ποικίλου είδους σχήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς στην πόλη μας.

Πάνος Καββαθάς: Έχουμε εισπράξει πολύ καλά σχόλια τόσο από μουσικούς και ανθρώπους του χώρου, όσο και από το κοινό των παραστάσεών μας, που μας έχουν υποδεχθεί πολύ ζεστά ως τώρα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκει κανείς ανταπόκριση σε αυτό που έχει φανταστεί και χτίσει μουσικά. Επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε να σας εκπλήσσουμε ευχάριστα σε κάθε μας εμφάνιση!

Η πρώτη της ηχογράφηση είναι η Roxanne των Police, που στον κόσμο της Βαβέλ μιλά ελληνικά. Ποιο είναι το background αυτής της διασκευής;

Πάνος Καββαθάς: Θέλαμε να πειραματιστούμε με ένα πολύ γνωστό και εμπορικό κομμάτι που να άντεχε τα πειράγματά μας! Η Roxanne των Police και η μετέπειτα διασκευή που ακούσαμε από τον εκπληκτικό συνθέτη και παραγωγό Craig Armstrong στην ταινία Moulin Rouge, φάνηκε ενδιαφέρουσα επιλογή. Υπήρχαν ροκ στοιχεία, δυνατότητα για μίξη και ρυθμικές εναλλαγές, «χώρος» για φωνητικά και φυσικά η πρόκληση λύρας και ακορντεόν στην tang oεκδοχή. Όσο το δουλεύαμε και όσο μας δυσκόλευε, τόσο μας άρεσε και προσθέταμε κάθε φορά και νέα στοιχεία. Προσθέσαμε επιπλέον αγγλικούς στίχους δίνοντας ένα διαφορετικό «τέλος» στην ηρωίδα-έμπνευση του Sting και στο τελευταίο τμήμα του κομματιού, τολμήσαμε μια ελεύθερη απόδοση-μετάφραση των στίχων, ώστε να προκύψει κάτι καινούριο.