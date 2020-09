«Emily in Paris»: Γιατί ανυπομονούμε για το νέο «Sex & the City» σε γαλλικό έδαφος

H περιζήτητη κόρη του Φιλ Κόλινς, Λίλυ, πρωταγωνιστεί στην πολυαναμενόμενη σειρά του Netflix «Emily in Paris», ενσαρκώνοντας μια νεαρή αμερικανίδα του Σικάγου, η οποία φθάνει στη γαλλική πρωτεύουσα ως στέλεχος εταιρείας για να ανανεώσει το εκεί γραφείο. Όπως αντιλαμβανόμαστε από τους συντελεστές πρόκειται για το νέο «Sex & the City» δίχως την Carrie και τη λατρεμένη της Νέα Υόρκη. Εδώ η Πόλη του Φωτός και το γαλλικό life style είναι ο πιο ποθητός τόπος να ζεις. Με τη σφραγίδα του δημιουργού και της ενδυματολόγου του «Sex & the City»- Ντάρεν Σταρ και Πατρίτσια Φιλντ- ξέρουμε από τώρα πως θα «χορτάσουμε» παριζιάνικα στέκια και αξιοθέατα και βέβαια υπέροχα ρούχα με «προχωρημένο» styling. Ενημερώνουμε πως το σήριαλ, το οποίο γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Γαλλία, πριν από την πανδημία αποτελείται από δέκα ημίωρα επεισόδια και κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου.