Κηδείες και Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

ΚΗΔΕΙΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΟΛΥΖΩΗ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΓΛΑΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΖΩΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΔΡΑΚΟΥΛΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ. ΠΛΩΤΑ
(ΕΤΩΝ 79)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΤΥΧΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΩΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΩΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΛΩΤΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΙΑ, ΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΩΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πατρών – Κλάους 15, Πάτρα, 263 35
Ανοιχτό όλο το 24ωρο.
Τηλ. 261 033 6825.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΘΕΩΝΗΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΕΤΩΝ 87
Τελούμε την Παρασκευή 28-8-2020 και ώρα 8.30 π.μ. στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου Πατρών, 40/νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας.
Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να προσευχηθούν μαζί μας.
Τα παιδιά της: Βενετία & Νικόλαος Νικολέζος, Νικόλαος & Ερμιόνη Ζαχαράκη, Χρυσούλα & Ιωάννης Γιδας.
Τα αδέλφια της: Δημήτριος & Σωτηρία Κολαΐτη, Χαρίκλεια χήρα Ιωαν. Σχοινά, Παρασκευή χήρα Γεωργ. Κολαΐτη, Νικόλαος Αθανασόπουλος.
Οι εγγονοί
Ο δισέγγονος
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------------