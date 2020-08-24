Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΡΟΥΤΣΗ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΡΗ- ΡΟΥΤΣΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ JUDITH
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΡΟΥΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΟΣ ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΗΣ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΠΑΘΗ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8/2020 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΘΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ, ΙΩΑΝΝΑ,ΜΑΡΙΑ, ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873 κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΤΡΙΝΤ ΧΑΡ. ΚΟΛΥΠΕΡΑ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΞΕΝΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΥΠΕΡΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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