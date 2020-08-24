Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Δελτίο Ειδήσεων Κορωνοϊός Oruc Reis ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Εξάπλωση κορωνοϊού Χάρτης

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΡΟΥΤΣΗ

ΕΤΩΝ 68

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΡΗ- ΡΟΥΤΣΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ JUDITH

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΡΟΥΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΟΣ ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΗΣ.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842

------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΠΑΘΗ

ΕΤΩΝ 80 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8/2020 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΘΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ, ΙΩΑΝΝΑ,ΜΑΡΙΑ, ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ                  

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873 κιν 6932318103 

fax 2610 340871 

email [email protected]

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΣΤΡΙΝΤ ΧΑΡ. ΚΟΛΥΠΕΡΑ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΞΕΝΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΥΠΕΡΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------------

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Τσανταρλιώτης Γιάννης Λύρας
Αρχική σελίδα
Αρχική σελίδα

Info