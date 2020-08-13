Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Δελτίο Ειδήσεων Κορωνοϊός Αγιά Σοφιά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Εξάπλωση κορωνοϊού Χάρτης

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 14 και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟ ΝΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΡΕΝΤΑ ΣΕΙΣΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΙΑΣΜΙΝ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΜΥΡΤΩ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

---------------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΗΜ. ΚΑΟΥΡΗ

ΕΤΩΝ  73

Θανόντα  κηδεύουμε  την  Παρασκευή 14-8-2020  & ώρα 5 μ. μ.  από τον  Ιερό  Ναό  Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Εγλυκάδος.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΟΥΡΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ & ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΟΥΡΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΑΝΝΑ ( χήρα ) ΘΩΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (εν Αμερική ), ΑΓΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (εν Καναδά),  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΟΜΝΙΚΗ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΟΥΡΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ: ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΛΕΙΩ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ  
ΤΟ ΓΕΝΟΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΗ -  ΕΤΩΝ   69
 

Θανούσα  κηδεύουμε  την Παρασκευή  14-8-2020  & ώρα 11 π. μ.  από  τον   Ιερό  Ναό Αγίου Ελευθερίου  Πατρών.  

Η  ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΙΩΑΝΝΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΓΚΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 -----------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΒΕΛΑ

(ΕΤΩΝ 79)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΝΑΒΕΪΚΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΡΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΒΕΛΑ

ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΒΕΛΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ    ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

 ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΣΩΤ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ  

ΕΤΩΝ   89
 
Θανούσα  κηδεύουμε  την Παρασκευή  14-8-2020  & ώρα 12.30 μ. μ.  από  τον   Ιερό  Ναό Αγίας Κυριακής Αγίου Βασιλείου Ρίου.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Η  ΑΔΕΛΦΗ

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΜΠΙΡΜΠΑΝΑΓΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ     ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΦΡΟΣΩ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ

ΤΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Ο ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΟΣ ΥΙΟΣ ΤΗΣ :

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ

ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

---------------------------

 

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα
Αρχική σελίδα

Info