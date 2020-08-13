Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 14 και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟ ΝΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΡΕΝΤΑ ΣΕΙΣΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΙΑΣΜΙΝ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΜΥΡΤΩ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΗΜ. ΚΑΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 73
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 14-8-2020 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Εγλυκάδος.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΟΥΡΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ & ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΟΥΡΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΑΝΝΑ ( χήρα ) ΘΩΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (εν Αμερική ), ΑΓΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (εν Καναδά), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΟΜΝΙΚΗ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΟΥΡΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΛΕΙΩ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΗ - ΕΤΩΝ 69
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 14-8-2020 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΙΩΑΝΝΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΓΚΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΒΕΛΑ
(ΕΤΩΝ 79)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10:00 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΝΑΒΕΪΚΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΡΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΒΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΒΕΛΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΣΩΤ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΕΤΩΝ 89
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 14-8-2020 & ώρα 12.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αγίου Βασιλείου Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΜΠΙΡΜΠΑΝΑΓΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΡΟΣΩ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ
ΤΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΟΣ ΥΙΟΣ ΤΗΣ :
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------------