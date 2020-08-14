Μνημόσυνα που θα γίνουν την Κυριακή 16 Αυγούστου

Μνημόσυνο
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-82020 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30π.μ. ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 72
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΕΤΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΗΤΑΣ, ΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΦΡΑΓΚΙΔΗ
ΕΤΩΝ 68
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΝΕΛΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΙΡΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ, ΖΩΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΞΥΔΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΔΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:45π.μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜ. ΜΠΟΥΔΑΚΗ
ΕΤΩΝ 71
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΩ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΔΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΤΕΡΕΖΑΚΗ
ΕΤΩΝ 58
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΡΕΖΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΗΡΑΧΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΡΕΖΑΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 45
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΟΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-8-2020 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧ. ΚΟΚΚΑΛΗ
ΕΤΩΝ 79
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΗΝΑ ΚΟΚΚΑΛΗ, ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΆΓΓΕΛΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-8-2020 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 59
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΜΙΧ. ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΩΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (ΧΗΡΑΣ) ΕΥΑΓ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 98
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΦΨΤΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9ΧΗΡΑ) ΣΤΑΥΡ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΝΑΡΒΑΡΑ 7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/8/2020 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ (ΧΗΡΑΣ)
ΣΩΤ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΥΛΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ,
ΧΡΗΣΤΟΣ,ΕΛΠΙΝΙΚΗ,ΛΥΔΙΑ,ΜΥΡΤΩ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103, fax 2610 340871
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ.
ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ
40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 75}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤOY ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΛΕΞΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ,
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ.
ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ
40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΝ. ΚΙΚΙΝΑ
{ΕΤΩΝ 66}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ& ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΙΚΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ ΚΑΡΦΑΚΗ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΦΑΚΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΙΚΙΝΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ.
ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΣΚΟΝΔΡΑ
{ΕΤΩΝ 67}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΣΚΟΝΔΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΚΟΝΔΡΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΘΕΛΗΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΦΙΛΙΠΟΠΠΟΥΛΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΔΡ. ΣΚΟΝΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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