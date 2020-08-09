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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Αυγούστου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓ. ΣΟΥΛΙΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΨΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΟΥΛΙΝΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΟΥΛΙΝΤΖΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΑΝΗΩΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΑΝΩ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΩΒΡΑΚΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΤΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΤ. ΚΟΥΡΤΕΣΗ

ΤΑ ΑΝΗΩΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΙΒΙΑΝ ΣΙΝΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣΛΙΜΑΡ, ΤΖΟΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΣ ΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΧΤΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΜΑΡΙΑ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ- ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΑΝΗΩΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΙΩΑΝ. ΜΑΥΡΕΛΗ  
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΠΟΣ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ

ΕΤΩΝ   57
 
Θανούσα  κηδεύουμε  την Δευτέρα  10 -8-2020  & ώρα  11 π. μ.   από  τον   Ιερό  Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΕΛΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ( χήρα ) ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΦΩΤΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΥΡΕΛΗ, ΑΡΕΤΗ

( χήρα ) ΒΑΣ. ΜΑΥΡΕΛΗ

ΟΙ   ΕΓΓΟΝΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας
ΠΗΝΕΛΟΠΗ   ΝΙΚ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
 ΕΤΩΝ   86
 
Θανούσα  κηδεύουμε  την Δευτέρα  10-8-2020  & ώρα  5 μ. μ.  από  τον   Ιερό  Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Η  ΑΔΕΛΦΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  (χήρα) ΧΡ.  ΜΕΪΝΤΑΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ  
 ΕΤΩΝ   88
 
Θανούσα  κηδεύουμε  την Δευτέρα  10-8-2020  & ώρα  12 μεσ.  από  τον   Ιερό  Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ

Η  ΑΔΕΛΦΗ

ΓΙΩΤΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΚΛΟΓΚΑ

ΟΙ   ΕΓΓΟΝΟΙ

ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΙΟΥΛΙΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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