Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Αυγούστου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓ. ΣΟΥΛΙΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΨΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΟΥΛΙΝΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΟΥΛΙΝΤΖΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΑ ΑΝΗΩΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΑΝΩ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΩΒΡΑΚΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΤΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΤ. ΚΟΥΡΤΕΣΗ
ΤΑ ΑΝΗΩΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΙΒΙΑΝ ΣΙΝΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣΛΙΜΑΡ, ΤΖΟΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΣ ΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΧΤΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΜΑΡΙΑ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ- ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΑ ΑΝΗΩΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΥΡΕΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΠΟΣ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ
ΕΤΩΝ 57
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 10 -8-2020 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΕΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ( χήρα ) ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΦΩΤΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΥΡΕΛΗ, ΑΡΕΤΗ
( χήρα ) ΒΑΣ. ΜΑΥΡΕΛΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΙΚ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 10-8-2020 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΜΕΪΝΤΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ 88
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 10-8-2020 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΓΙΩΤΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΚΛΟΓΚΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΙΟΥΛΙΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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