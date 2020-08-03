Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Αυγούστου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣ. ΜΙΚΕ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΚΕ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΕ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΙΚΕ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΙΚΕ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΖΩΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 4-8-2020 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΟΥΤΜΙΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΜΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ 91
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 4-8-2020 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΕΛΕΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΖΑΝΕΤΟ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟ - ΕΤΩΝ 56
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 4-8-2020 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΜΑΡΙΑ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ
ΦΑΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΛΥΡΑ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/8/2020 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΦΕΝΕΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΗ ΛΥΡΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ,ΘΑΝΟΣ,ΚΩΣΤΑΣ & ΣΠΥΡΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ.ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103, fax 2610 340871, email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. Π. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
{ΕΤΩΝ 86}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
& ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΕΣΤΡΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκη
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΙΚ. ΧΡΥΣΙΚΟ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΝΤΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 100)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ & ΑΓΑΘΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΚΟΛΦΩ (χήρα) ΕΠΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ
ΕΤΩΝ 85
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 5 -8-2020 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Επισκοπής Καλάμου Λευκάδος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΣΤ. ΛΑΔΑ
ΕΤΩΝ 65
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-8-2020 και ώρα 11 Π.Μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: EYTYXIA
H KΟΡΗ ΤΟΥ: AΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: AΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΠΙΣΜΟΠΟΥΛΟ
Ετών 76
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-8-2020 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: EIΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: AIΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΙΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΡΜΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΠ. ΚΟΥΝΑΔΗ ΧΗΡΑ ΑΛΕΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
Ετών 89
Κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2020 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: NΙΚΟΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΜΕΛΕΝΙΑ, ΝΕΦΕΛΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: MΥΡΤΩ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Παράκλησις όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Συλλόγου Άλμα Ζωής
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Tον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟ
Ετών 53
που πέθανε κηδεύομε την Τρίτη 4-8-2020 και ώρα 11πμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Κάτω Αλισσού. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 πμ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
TA AΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΑ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου/ Τηλ: 2610 275295 - ΠΑΤΡΑ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ: 26930 22077
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΔ. ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
H ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΣ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΑ χηρα ΚΩΝ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χηρα ΙΩΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ,ΑΛΕΞΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΑΡΕΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ χηρα ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΗΣ, ΒΑΣΩ χηρα ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΡΩΜΑΝΩΦ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.ΜΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΠΕΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ χηρα ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]