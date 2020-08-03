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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Αυγούστου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣ. ΜΙΚΕ
ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΚΕ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΕ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΙΚΕ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΙΚΕ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΖΩΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81

Θανόντα  κηδεύουμε   την  Τρίτη  4-8-2020  & ώρα  1  μ. μ.  από τον  Ιερό  Ναό  Αγίου Μηνά  Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΟΥΤΜΙΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΙΩΑΝ. ΜΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ 91

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 4-8-2020 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ

 
ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΝΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΕΛΕΝΑ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΓΕΩΡΓ. ΤΖΑΝΕΤΟ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟ - ΕΤΩΝ   56

Θανόντα  κηδεύουμε   την  Τρίτη  4-8-2020  & ώρα  10  π. μ.  από τον  Ιερό  Ναό  Αγίου  Γεωργίου Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΜΑΡΙΑ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ

ΦΑΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΤΖΑΝΕΤΟΥ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΛΥΡΑ
ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/8/2020 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΦΕΝΕΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΗ ΛΥΡΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ,ΘΑΝΟΣ,ΚΩΣΤΑΣ & ΣΠΥΡΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ.ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103, fax 2610 340871, email [email protected]

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. Π. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

{ΕΤΩΝ 86}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

& ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ  ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΕΣΤΡΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκη 

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΙΚ. ΧΡΥΣΙΚΟ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΝΤΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

 

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

 

ΕΥΤΥΧΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 100)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

 

ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ & ΑΓΑΘΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ               ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας
ΓΚΟΛΦΩ (χήρα) ΕΠΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ
 ΕΤΩΝ 85
 
Θανούσα  κηδεύουμε  την Τετάρτη  5 -8-2020  & ώρα 10 π. μ.   από  τον   Ιερό  Ναό Αγίου Γεωργίου Επισκοπής Καλάμου Λευκάδος

 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

 

ΟΙ   ΕΓΓΟΝΟΙ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΣΤ. ΛΑΔΑ

ΕΤΩΝ 65

Κηδεύουμε την Τρίτη 4-8-2020 και ώρα 11 Π.Μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: EYTYXIA

H KΟΡΗ ΤΟΥ: AΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: AΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΠΙΣΜΟΠΟΥΛΟ

Ετών 76

Κηδεύουμε την Τρίτη 4-8-2020 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: EIΡΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: AIΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΙΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΡΜΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΠ. ΚΟΥΝΑΔΗ ΧΗΡΑ ΑΛΕΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Ετών 89

Κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2020 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: NΙΚΟΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΜΕΛΕΝΙΑ, ΝΕΦΕΛΗ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: MΥΡΤΩ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Παράκλησις όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Συλλόγου Άλμα Ζωής

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Tον πολυαγαπημένο μας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟ

Ετών 53

που πέθανε κηδεύομε την Τρίτη 4-8-2020 και ώρα 11πμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Κάτω Αλισσού. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 πμ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

TA AΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΑ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου/ Τηλ: 2610 275295 - ΠΑΤΡΑ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ: 26930 22077

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΔ. ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ

H ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΣ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΑ χηρα ΚΩΝ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χηρα ΙΩΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ,ΑΛΕΞΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΑΡΕΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ χηρα ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΗΣ, ΒΑΣΩ χηρα ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ  ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΡΩΜΑΝΩΦ

ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  4-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.ΜΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΠΕΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ χηρα ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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