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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 1 Αυγούστου 2020

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για...

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΨΑΡΟΦΑΪ

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ

ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 17 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ
Ερμού & Κανακάρη

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας

09:00-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ
ΤΗΛ.: 2610-521.283

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)
ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου

09:00-22:30

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΗΛ.: 2610-993.895

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας

09:00-22:30

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8-ΜΕΤ/ΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑ
ΤΗΛ.: 2610-523.261

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων

09:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12
ΤΗΛ.: 26920-22.131

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης

8:00-21:00

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 23560

21:00-πρωί

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 18 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 23932

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