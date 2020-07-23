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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 77 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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