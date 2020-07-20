Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡ. ΧΑΤΟΥΠΗ
ΕΤΩΝ 58
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΤΣΑΜΗ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΣΑΜΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΤΑΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΑΧΟΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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Κηδεία
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΔΡΟΓΓΙΤΗ
Συνταξιούχο Διευθυντή Τραπέζης Eurobank
Κηδεύουμε την Τρίτη 21/7/2020 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου.
Η σύζυγος: Κωνσταντίνα
Τα παιδιά του: Ιωάννης και Μαριαλένα Δρογγίτη
Τα αδέλφια του
Τα εγγόνια του
Οι ανιψιοί – Οι λοιποί συγγενείς
*Παράκλησις όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.
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Κηδεία
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21/7/2020 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873 κιν 6932318103 fax 2610 340871
email [email protected]