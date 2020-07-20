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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡ. ΧΑΤΟΥΠΗ

 ΕΤΩΝ 58

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΤΣΑΜΗ

ΕΤΩΝ 94 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ 

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΣΑΜΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΤΑΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΑΧΟΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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Κηδεία

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΔΡΟΓΓΙΤΗ

Συνταξιούχο Διευθυντή Τραπέζης Eurobank

Κηδεύουμε την Τρίτη 21/7/2020 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου.

Η σύζυγος: Κωνσταντίνα

Τα παιδιά του: Ιωάννης και Μαριαλένα Δρογγίτη

Τα αδέλφια του

Τα εγγόνια του

Οι ανιψιοί – Οι λοιποί συγγενείς

*Παράκλησις όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.

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Κηδεία

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 68 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21/7/2020 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΩΝ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ      

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873 κιν 6932318103 fax 2610 340871 

email [email protected]

 

 

 

  

  

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