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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου

Κηδεία

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΝ. ΚΟΚΛΑ-ΒΕΝΕΤΙΚΟ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

 ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΛΑΣ,

ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΚΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΟΚΛΑ,

ΚΩΣΤΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ   ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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