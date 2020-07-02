Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου

Κηδεία
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΝ. ΚΟΚΛΑ-ΒΕΝΕΤΙΚΟ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΛΑΣ,
ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΚΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΟΚΛΑ,
ΚΩΣΤΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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