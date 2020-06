Συμφωνία Franchise μεταξύ OK! Anytime Market AE και Υιοί Σιμιτζή ΟΕ

Η ΟΚ! Anytime Markets AE υπέγραψε συμφωνία franchise με την εταιρεία ΥΙΟΙ ΣΙΜΙΤΖΗ ΟΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή της Πάτρας με 4 σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα η συμφωνία προβλέπει την μετατροπή των 3 σημείων εξ αυτών σε καταστήματα με την εμπορική επωνυμία OK! GROCERY και το 4ο με την επωνυμία OK! MARKET. Τα 2 πρώτα καταστήματα θα έχουν ανακαινιστεί πλήρως εντός του 2020, ενώ μέχρι το 2021 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για τη νέα σήμανση και λειτουργία και στα υπόλοιπα καταστήματα.

Η OK! Anytime Markets AE μέχρι στιγμής διαθέτει στο δυναμικό της 111 σημεία πώλησης με την επωνυμία OK! MARKET, καθώς και 3 σημεία με την επωνυμία OK! Grocery, στην Αθήνα στην περιοχή του Κολωνακίου και εκτός Αττικής στη Μύκονο και σύντομα στην Αράχοβα.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επέκταση της εταιρείας στην επαρχία με την ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων, ακολουθώντας πάντα τη μέθοδο του Franchise.

Σχετικά με τα ΟΚ! Anytime Markets

Τα καταστήματα ΟΚ! Anytime Markets Α.Ε αποτελούν μια μορφή MINI SUPER MARKET και το μόνο πρεσβευτή στην Ελλάδα ενός οργανωμένου δικτύου καταστημάτων ευκολίας, τα οποία λειτουργούν καθημερινά από τις 8.00 πμ. έως τις 23.00 μμ.

Τα καταστήματα είναι εμβαδού 80 έως 120 τ.μ και το μείγμα των προϊόντων που διακινούν αποτελείται από 3.500 προϊόντα από περίπου 500 Έλληνες και ξένους προμηθευτές: γαλακτοκομικά, τρόφιμα ξηρού φορτίου, ψυγείου-κατάψυξης, οπωρολαχανικά, και είδη πρώτης ανάγκης καθώς και καπνικά προϊόντα, όλα στη λογική του συσκευασμένου αγαθού κατανάλωσης. Το προϊοντικό μείγμα είναι έτσι δομημένο και περιλαμβάνει ακόμα και προϊόντα πιο premium ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού καταναλωτή! Ακόμη, υπάρχει και η βασική γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για το μέγεθος αυτών των καταστημάτων.

Η εταιρεία ΟΚ! Anytime Markets Α.Ε. ξεκίνησε επίσημα την δραστηριοποίηση της στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα το 2004. Συνολικά η εταιρεία απασχολεί πάνω από 480 εργαζομένους μαζί με τους Συνεργάτες της και

αναπτύσσει το δίκτυο των καταστημάτων της, με την μέθοδο του Franchising. Σήμερα διαθέτει 111 καταστήματα και 2 Grocery stores.

