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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ)

ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΙΚΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ     ΕΤΩΝ 85

 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/5/2020 & ΩΡΑ 11. 30 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΝΤΕΣΚΟΥΦΗΣ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑ

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΑΝΑΣΤ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ)  ΓΕΩΡΓ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΝΝΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ,ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ         ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 

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