Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ)
ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΙΚΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/5/2020 & ΩΡΑ 11. 30 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΝΤΕΣΚΟΥΦΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΑΝΑΣΤ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΝΝΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ,ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]