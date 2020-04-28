Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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