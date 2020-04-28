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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 89

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 

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