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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΣΗΜ. ΜΟΙΡΑΛΗ

ΕΤΩΝ 18

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΜΑΚΗΣ ΚΣΙ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΟΛΓΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΛΓΑ  ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΙΤΣΑ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  28-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ χηρα ΔΙΟΝ. ΚΟΣΙΦΑ,

ΕΥΤΥΧΙΑ χηρα ΔΗΜ. ΝΤΟΥΚΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΑΚΗ

ΕΤΩΝ 70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΑ ΓΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΙΣΙΟΣ, ΖΩΗ, ΑΝΘΙΜΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ- ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟΥ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον Πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΜΠΟΡΟ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΛΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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