Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΣΗΜ. ΜΟΙΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ 18
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΜΑΚΗΣ ΚΣΙ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΟΛΓΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΛΓΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΙΤΣΑ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ χηρα ΔΙΟΝ. ΚΟΣΙΦΑ,
ΕΥΤΥΧΙΑ χηρα ΔΗΜ. ΝΤΟΥΚΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΑΚΗ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΑ ΓΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΙΣΙΟΣ, ΖΩΗ, ΑΝΘΙΜΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ- ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον Πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΜΠΟΡΟ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΛΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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