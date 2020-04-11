Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ χήρα ΚΩΝ. ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.