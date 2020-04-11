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#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός Περιοριστικά Μέτρα Επίδομα 800 ευρώ Υπογειοποίηση Τρένου
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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΡΓΥΡΩ χήρα ΚΩΝ. ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

 
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες
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