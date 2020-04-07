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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ

ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

Οι λοιποι συγγενείς

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

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