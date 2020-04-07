Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
Οι λοιποι συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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