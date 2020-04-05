Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
Κων/νο Ανδρ. Υφαντη
Ετών 91
Κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα 6-4-2020 και ώρα 11πμ από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Πατρών. Η ταφή θα γινει στο Β’ δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Ανδριάνα
Τα παιδιά του: Καλη Υφαντή, Βασιλική και Σπυρίδων Ράπτης
Τα εγγόνια του: Αλεξάνδρα, Ιωάννης, Αρτεμις, Κων/νος
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποι συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 73
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 2,30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΟΥ ΣΤΡΑΝΩΜΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΘΗΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΣΣΥ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΥΑ, ΠΕΤΡΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΙΝΩ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο.
Τηλέφωνο: 261 033 6825.