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#TAGS Κορωνοϊός Επίδομα 800 ευρώ Πατρών-Πύργου Έβρος
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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

Κων/νο Ανδρ. Υφαντη

Ετών 91

Κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα 6-4-2020 και ώρα 11πμ από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Πατρών. Η ταφή θα γινει στο Β’ δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Ανδριάνα

Τα παιδιά του: Καλη Υφαντή, Βασιλική και Σπυρίδων Ράπτης

Τα εγγόνια του: Αλεξάνδρα, Ιωάννης, Αρτεμις, Κων/νος

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποι συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙA 

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 73 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  2,30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΟΥ ΣΤΡΑΝΩΜΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΘΗΝΑ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 80) 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ  ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΣΣΥ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΥΑ, ΠΕΤΡΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΙΝΩ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35 
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο.

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

 

 

 

 

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