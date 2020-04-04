Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 Απριλίου 2020

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΝΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο.
Τηλέφωνο: 261 033 6825.