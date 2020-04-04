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#TAGS Κορωνοϊός Επίδομα 800 ευρώ Πατρών-Πύργου Έβρος
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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 Απριλίου 2020

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 83) 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΝΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35

Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο.

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Ερυμάνθου Κηδείες Γραφείο Τελετών Φραντζής Τσανταρλιώτης Σαμιώτης
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