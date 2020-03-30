Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 31 Μαρτίου και την Τετάρτη 1η Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΨΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΝΗ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ , ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΚΗ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓ. ΔΑΣΟΥΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑ ΤΣΙΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑ ΔΑΣΟΥΚΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
{ΕΤΩΝ 83 }
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
& ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΠΕΜΠΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ,
ΑΘΗΝΑ & ΝΙΚΟΣ ΒΕΝΤΡΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ(ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ)
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΛΙΚΗ, ΝΑΝΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βαωταράκη
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣ. ΚΟΣΜΑ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚΡΑΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΣΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΟΥΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΩ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΘΗ ΠΑΝ. ΛΙΒΑΝΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΤΖΟΥΦΑ
ΕΤΩΝ 74
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΒΑΝΗ, ΗΛΙΑΣ ΛΙΒΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΒΑΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com