Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΨΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΝΗ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ , ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΚΗ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓ. ΔΑΣΟΥΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑ ΤΣΙΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑ ΔΑΣΟΥΚΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
{ΕΤΩΝ 83 }
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
& ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΠΕΜΠΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ,
ΑΘΗΝΑ & ΝΙΚΟΣ ΒΕΝΤΡΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ(ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ)
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΛΙΚΗ, ΝΑΝΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βαωταράκη
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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