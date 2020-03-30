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#TAGS Κορωνοϊός Πατρών - Πύργου Έβρος Προσφυγικό Μεταναστευτικό
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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΨΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ:  ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΝΗ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ , ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΚΗ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓ. ΔΑΣΟΥΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑ ΤΣΙΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑ ΔΑΣΟΥΚΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: 

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

 ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

{ΕΤΩΝ  83 }

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

& ΩΡΑ 12  ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΑΛΙΚΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΠΕΜΠΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ,

ΑΘΗΝΑ & ΝΙΚΟΣ ΒΕΝΤΡΑΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ(ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ)

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΛΙΚΗ, ΝΑΝΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βαωταράκη

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

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