Mε την Ιταλία να δοκιμάζεται, ακούστε (και δείτε) Jack Savoretti με φόντο τη Ρώμη

Το νέο μας «κόλλημα» στα μουσικά βίντεο τέτοιες δύσκολες μέρες, είναι το κλιπάκι του Jack Savoretti στην «αιώνια πόλη» τη νύχτα. Εκείνος με τη μπάντα του ερμηνεύουν το κομμάτι What can I do, μας λένε δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανείς για τον έρωτα, με αντικείμενο του πόθου τη ναπολιτάνα ηθοποιό Alessandra Mastronardi. Εκείνη ήταν η πιο stylsh οικοδέσποινα της τελευταίας Μόστρα της Βενετίας και η μούσα «του τραγουδιού που ήθελε πάντα να γράψει» εκείνος. «Στο παρελθόν φορούσα την καρδιά μου στο μανίκι μου με τους στίχους μου, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που έχω αφήσει τη μελωδία να το κάνει» έχει δηλώσει ο Savoretti.

O 36χρονος που κατά τους ειδικούς εκπροσωπεί το «ακουστικό» folk rock-pop, είναι ένας γοητευτικός βρετανός με ιταλογερμανικές ρίζες (και παππού εμβληματικό παρτιζάνο επαναστάστη της Γένοβα). Εχει μεγαλώσει σε Λονδίνο και Λουγκάνο, είναι παντρεμένος με την αγγλίδα ηθοποιό Τζέμα Πάουελ και πατέρας δυο παιδιών. Το 2019 έγινε ευρύτερα γνωστός με πολλές συναυλίες ανά τον κόσμο, ένα πολύκροτο sold out στο Wembley Arena και μια φθινοπωρινή sold-out περιοδεία σε όλη τη Βρετανία. Με συνεργασίες όπως αυτή με την Kylie Minogue, τον Mika και τους Sigma και το άλμπουμ του «Singing to Strangers» να φτάνει στο #1 των UK Charts ανάμεσα στους δίσκους με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της χρονιάς, έγινε απίστευτα περιζήτητος. Τα α singles «What More can I Do?», «Candlelight», «Love Is On The Line», «Youth & Love» που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2019 κατέκλυσαν και το ελληνικό ραδιόφωνο με τις γυναίκες να «λιώνουν» στο άκουσμά του.