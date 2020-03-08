Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΝ. ΝΤΟΥΜΑ
{ΕΤΩΝ 70}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 3:30 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΜΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΝΤΟΥΜΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΔΕΛΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΜΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΤΟΥΜΑ, ΣΟΦΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΔΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία τελετών Βανταράκη
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΕΜΜ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ- ΚΡΕΤΣΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ- ΕΤΩΝ 94
Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 9-3-2020 & ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΛΗ & ΠΕΤΡΟΣ,ΡΟΥΛΑ & GUNTER
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΡΕΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημόσυνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου - Τηλ. 2610 454184 Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΜΠΑΜΠΙΛΗ
ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ,ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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