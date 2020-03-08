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#TAGS Μεταναστευτικό Novartis Πατρών-Πύργου Κορωνοϊός Πατρινό Καρναβάλι 2020
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΝ. ΝΤΟΥΜΑ

{ΕΤΩΝ 70}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 3:30 ΜΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΜΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΝΤΟΥΜΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΔΕΛΛΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΜΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΤΟΥΜΑ, ΣΟΦΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΔΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                        

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία τελετών Βανταράκη  

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΕΜΜ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ- ΚΡΕΤΣΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ- ΕΤΩΝ 94

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 9-3-2020 & ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΛΗ & ΠΕΤΡΟΣ,ΡΟΥΛΑ & GUNTER

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΡΕΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημόσυνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου - Τηλ. 2610 454184 Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΜΠΑΜΠΙΛΗ

 ΕΤΩΝ 92 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ,ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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