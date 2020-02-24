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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΒΟΥΛΟΥΞΗ

(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών & μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35,

Ανοιχτά όλο το 24ωρο.

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

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