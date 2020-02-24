Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΒΟΥΛΟΥΞΗ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών & μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35,
Ανοιχτά όλο το 24ωρο.
Τηλέφωνο: 261 033 6825.
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