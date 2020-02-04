Back to Top
ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και κηδευτούν την Τρίτη 4 & την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και κηδευτούν την Τρίτη 4 & την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΡΙΓΚΑ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/2/2020 & ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΙΚΟΥ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΚΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΙΔΩ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΛΙΝΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΝΑ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΣΤΕΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103, fax 2610 340871

email [email protected]

------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 41

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/2/2020 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΝΝΕΤΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 -----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΚΑΡΔΑΡΑ

ΕΤΩΝ 80

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 5-2-2020 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΞΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΛΙΝΑ ΚΑΡΔΑΡΑ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΕΞΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΙΤΗ ΚΑΡΔΑΡΑ

ΟΙ ΕΝΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------

#tags Κηδείες
Αρχική σελίδα
Αρχική σελίδα

Info