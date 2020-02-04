Έφυγαν από τη ζωή και κηδευτούν την Τρίτη 4 & την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΡΙΓΚΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/2/2020 & ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΙΚΟΥ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΚΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΙΔΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΛΙΝΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΝΑ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103, fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 41
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/2/2020 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΝΝΕΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΚΑΡΔΑΡΑ
ΕΤΩΝ 80
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 5-2-2020 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΞΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΛΙΝΑ ΚΑΡΔΑΡΑ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΕΞΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΙΤΗ ΚΑΡΔΑΡΑ
ΟΙ ΕΝΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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