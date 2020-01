Έρευνα για φορείς πιστοποίησης, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και στελέχη στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση

Η p-consulting.gr συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ «Ensure the professionalization and good functioning of VNFIL – PROFI VNFIL”, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων και στοχευμένων συστημάτων πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (VNFIL).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου πρόκειται να αναπτυχθούν:

· ηλεκτρονικό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για τους σπουδαστές στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, προκειμένου να δημιουργήσουν το προσωπικό τους E-portfolio

· εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές, αξιολογητές και συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, που ασχολούνται με την πιστοποίηση προσόντων στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση (VNFIL).

Για την ανάπτυξη των ανωτέρω εργαλείων και του εκπαιδευτικού προγράμματος, διεξάγεται έρευνα στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την Ιταλία (χώρες των εταίρων του Έργου), προκειμένου να εντοπιστούν:

· Καινοτόμα εργαλεία για την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο που έχει δημιουργηθεί απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς πιστοποίησης και οργανισμούς που ασχολούνται με τη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται on-line.

Η διαδικασία συλλογής ερωτηματολογίων θα είναι ανοιχτή έως τον Δεκέμβριο του 2020

· Εκπαιδευτικές ανάγκες των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και των στελεχών στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται on-line.

Η διαδικασία συλλογής ερωτηματολογίων θα είναι ανοιχτή έως τον Μάϊο του 2020

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, σεβόμενοι τις επιταγές του G.D.P.R.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2611.811.200 και στην ιστοσελίδα του Έργου PROFI VNFIL