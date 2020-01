Βάλτε το Phavory Pharmacy στη ζωή σας

Το Phavory Pharmacy δεν είναι ακόμα ένα online φαρμακείο πυροτέχνημα. Το Phavory, βρίσκεται 105 χρόνια τώρα κοντά σας βελτιώνοντας καθημερινά την υγεία και την ομορφιά σας. Το phavory είναι η διαδικτυακή προέκταση του φυσικού φαρμακείου του Νικολάου Μ. Κούμπιου, με παρουσία από το 1914, που δημιουργήθηκε με σκοπό να σας προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση και ευχάριστη εμπειρία από την άνεση του σπιτιού σας σε μεγάλη γκάμα προϊόντων υγείας και ομορφιάς στις καλύτερες τιμές.

Το φαρμακείο ΚΟΥΜΠΙΟΣ είναι η μακροβιότερη φαρμακευτική οικογενειακή επιχείρηση της Ναυπάκτου και δεν είναι τυχαίο πως έχει συνδέσει το όνομά της για περισσότερα από 160 χρόνια με την πόλη του LEPANTO.

Η ιστορία ξεκινά το 1850, όταν μετά την απελευθέρωση, ο Σπυρίδων ξεκινά την ίδρυση του πρώτου φαρμακείου, ακολουθεί το 1914 o Σπύρος, το 1960 ο Μάρκος και συνεχίζει από το 1997 ο Νίκος. Το όνομα ΚΟΥΜΠΙΟΣ συνδεδεμένο με το φάρμακο και τη Ναύπακτο συνεχίζει ακούραστα το έργο του στον απαιτητικό χώρο της υγείας.

Tο μεγάλο φαρμακείο της Ναυπάκτου που εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση την Πάτρα από τον επιχειρηματία Νικόλαο Κούμπιο, υποστηρίζεται από την εταιρία Advisable και τον πατρινό ιδρυτή της Βασίλειο Κολλάρα.

