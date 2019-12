Η Λουξ ξεχώρισε στα βραβεία «Ελληνική Αξία» 2019 του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος

Διάκριση «Περιφερειακής Αριστείας» απέσπασε η Λουξ στην λαμπρή διοργάνωση των βραβείων «Ελληνική Αξία» 2019, που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣBE), για την αναγνώριση και την προσφορά της εταιρείας στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Ειδικότερα, ως μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, που ξεκίνησε το 2012, τα βραβεία «Ελληνική Αξία», που αποτελούν θεσμό για τη χώρα, έχουν ως στόχο την ανάδειξη και προβολή των επιχειρήσεων, που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε, σε αναγνώριση του σημαντικού τους έργου. Η Λουξ βρέθηκε ανάμεσα σε σημαντικές υγιείς μεταποιητικές επιχειρήσεις που συμβάλλουν αδιάκοπα στην ανάπτυξη της χώρας συνολικά, αλλά και της περιοχής που είναι εγκατεστημένες.

Ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Αντιπρόεδρος της Λουξ, που παρέλαβε το βραβείο, επεσήμανε πως η διάκριση αυτή αποτελεί τιμή για την εταιρεία, που εδώ και σχεδόν 70 χρόνια, συμβάλλει στην ανάδειξη και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας της χώρας.

Λίγα λόγια για τη Λουξ

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, με παρουσία στην αγορά από το 1950, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με τίτλους όπως, Superbrand 2017 και "Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν"- Made in Greece 2017, συνεχίζει να διακρίνεται για την προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η πρόσφατη δυναμική της είσοδος στο χώρο των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών και του παγωμένου τσαγιού με τις καινοτόμες σειρές λουξ plus 'n light και λουξ plus 'n light tea αντίστοιχα, έχει αναδείξει τη Λουξ σε πρωτοπόρο της αγοράς, επαναπροσδιορίζοντας τις προοπτικές του ελληνικού αναψυκτικού.