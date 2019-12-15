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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΑΡΝΑΡΗ

ΕΤΩΝ 42

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12/2019 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΚΑΡΝΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:  ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 50

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΡΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών "Ο Αχρείαστος" (Φραντζής Νικόλαος-Κωνσταντίνος). 

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα).

Τηλ.: 2610336825, κιν: 6949713524, κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΦΩΤ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΆΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΝΙΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 μ.μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΒΙΡΓΙΝΙΑ- ΕΛΕΝΑ

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ: ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΟΥΔΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΤΖΑΡΗ

ΕΤΩΝ 72

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

& ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                        

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 Γραφείο Τελετών "Βανταράκης"

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ  
ΕΤΩΝ  71

 Κηδεύομε την Δευτέρα 16-12-2019 και ώρα 12 μ. από
 τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Κοιμητηρίου Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Διαμάντω

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
 Βασίλειος & Αθανασία Σπυροπούλου,Βασιλική Σπυροπούλου,
Σοφία χήρα Κων. Κατσαρού,Μαριάνθη & Γεώργιος
Αποστολόπουλος,Γερασημίνα Σπυροπούλου.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
Διαμαντούλα,Ραφαέλα,Κων/να,Σοφία-Ελένη,Άννα,
Λάμπρος,Παναγιώτης,Γεώργιος,Δημήτριος,Ελένη,
Αθανασία-Ευθυμία,Αθανασία-Ελένη.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.

Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐας, τηλ. 2610341608.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ: ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ χήρα ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΟΥΔΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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