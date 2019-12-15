Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΑΡΝΑΡΗ
ΕΤΩΝ 42
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12/2019 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΚΑΡΝΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 50
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΡΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών "Ο Αχρείαστος" (Φραντζής Νικόλαος-Κωνσταντίνος).
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα).
Τηλ.: 2610336825, κιν: 6949713524, κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΦΩΤ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΆΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΝΙΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 μ.μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΒΙΡΓΙΝΙΑ- ΕΛΕΝΑ
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ: ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΟΥΔΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΤΖΑΡΗ
ΕΤΩΝ 72
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
& ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών "Βανταράκης"
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 71
Κηδεύομε την Δευτέρα 16-12-2019 και ώρα 12 μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Κοιμητηρίου Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Διαμάντω
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
Βασίλειος & Αθανασία Σπυροπούλου,Βασιλική Σπυροπούλου,
Σοφία χήρα Κων. Κατσαρού,Μαριάνθη & Γεώργιος
Αποστολόπουλος,Γερασημίνα Σπυροπούλου.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
Διαμαντούλα,Ραφαέλα,Κων/να,Σοφία-Ελένη,Άννα,
Λάμπρος,Παναγιώτης,Γεώργιος,Δημήτριος,Ελένη,
Αθανασία-Ευθυμία,Αθανασία-Ελένη.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐας, τηλ. 2610341608.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ: ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ χήρα ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΟΥΔΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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