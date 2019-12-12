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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΔΕΛΦΟΥΛΑ, ΘΕΙΑ, ΞΑΔΕΛΦΗ

 

 

ΕΛΕΝΗ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

(ΕΤΩΝ 58)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

 

ΣΠΗΛΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

 

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών "Ο Αχρείαστος" (Φραντζής Νικόλαος-Κωνσταντίνος). 

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα).

Τηλ.: 2610336825, κιν: 6949713524, κιν: 6973794448

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