Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΔΕΛΦΟΥΛΑ, ΘΕΙΑ, ΞΑΔΕΛΦΗ
ΕΛΕΝΗ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
(ΕΤΩΝ 58)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΣΠΗΛΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών "Ο Αχρείαστος" (Φραντζής Νικόλαος-Κωνσταντίνος).
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα).
Τηλ.: 2610336825, κιν: 6949713524, κιν: 6973794448
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