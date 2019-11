Από 20 έως 22/11 οι τελετές απονομής μεταπτυχιακών & διδακτορικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι Τελετές Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων θα πραγματοποιηθούν όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019. Οι τελετές θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης" (Α' Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος). Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα των τελετών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:https://www.upatras.gr/el/node/8766

Οι Τελετές Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 17 Δεκεμβρίου 2019. Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα των τελετών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.upatras.gr/el/node/8809

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ «ΝΗΜΕΡΤΗΣ»

Μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου και εν όψει των τελετών ορκωμοσιών, όλοι οι υποψήφιοι κάτοχοι ΔΜΣ και υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να καταθέτουν αντίτυπο της μεταπτυχιακής τους εργασίας ή της διδακτορικής τους διατριβής στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος στη ΒΚΠ, αφού έχει ήδη καταθέσει ηλεκτρονικά την εργασία του/της στο Ιδρυματικό Καταθετήριο "Νημερτής", σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/help/index.html

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών δραστηριοποιούνται Φοιτητικές Ομάδες, οι οποίες μέσω εκδηλώσεων, ομιλιών και workshops στοχεύουν στη διασύνδεση της φοιτητικής κοινότητας με την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Οι φοιτητικές ομάδες που λειτουργούν είναι οι εξής:

• Co.Mv.o.S. (Cooperation & MotiVation of Students)

• AIESEC

• ESN UOPA (Erasmus Student Network)

• AEGEE (Association des Etats Generaux des Etudiants de L’Europe)

• Mindspace

• BEST (Board of European Students of Technology)

• EESTEC (Electrical Engineering Students’ European Association)

• ΙΕΕΕ

• Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πατρών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

• Student Guru Patras.

• BiTUP (Bioscientific Team, University of Patras)

• HelMSIC (Hellenic Medical Students’ International Committee –Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητικών Ιατρικής)

• «ΔΡΑΣΗ Π.Τ.Δ.Ε.»

• Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

• EUROAVIA

Περισσότερες πληροφορίες για τις φοιτητικές ομάδες, καθώς και για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούν μπορείτε να αντλήσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://researchsupport.upatras.gr/foititikes-epistimonikes-omades/

https://research.upatras.gr/el/content/draseis-diasyndesis-foititikis-koinotitas-me-tin-ereyna-kainotomia-epiherimatikotita