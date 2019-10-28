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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 29 Οκτωβρίου
Κοινοποίηση

Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΑΣ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ

(ΕΤΩΝ 81)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΓΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΤΣΟΥΛΕΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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 ΚΗΔΕΙA

 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 64)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΚΡΙΒΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ

 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ 

Τον πολυαγαπημένο μας 

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ ΦΡΟΝΙΜΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΖΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Α΄Κοιμητήριο Πατρών

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΜΟΥ

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΟΝΙΜΟΥ

TA ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: MΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΟΝΙΜΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

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ΚΗΔΕΙΑ

 

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 71

Κηδεύουμε την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: OΡΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΡΙΝ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΦΛΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/10/2019 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΙΟΡΔ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ,

ΓΕΝΟΒΕΦΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΧΙΩΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ            ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ & ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΑΓΑΠΗΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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