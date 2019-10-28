Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΑΣ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ
(ΕΤΩΝ 81)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΤΣΟΥΛΕΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 64)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΚΡΙΒΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ ΦΡΟΝΙΜΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΖΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Α΄Κοιμητήριο Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΜΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΟΝΙΜΟΥ
TA ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: MΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΟΝΙΜΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 71
Κηδεύουμε την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: OΡΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΡΙΝ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΦΛΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/10/2019 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΙΟΡΔ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ,
ΓΕΝΟΒΕΦΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΧΙΩΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ & ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΑΓΑΠΗΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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