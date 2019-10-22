Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ
(ΕΤΩΝ 85)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
*(Αντί στεφάνων να γίνουν καταθέσεις δια τα έργα του Ι.Ν.Αγ. Κωνσταντίνου Αρόης)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΒΒΑΣ & ΜΑΝΤΟΥΛΑ ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. Πατρών Κλάους 15 Πατρα τηλ 2610336825 κιν. 6949713524 κιν. 6973794448
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΡΑΠΑΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. Πατρών Κλάους 15 Πατρα τηλ 2610336825 κιν. 6949713524 κιν. 6973794448