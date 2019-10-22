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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
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ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙA

 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ

(ΕΤΩΝ 85) 

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

*(Αντί στεφάνων να γίνουν καταθέσεις δια τα έργα του Ι.Ν.Αγ. Κωνσταντίνου Αρόης) 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΒΒΑΣ & ΜΑΝΤΟΥΛΑ ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ     

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. Πατρών Κλάους 15 Πατρα τηλ 2610336825 κιν. 6949713524 κιν. 6973794448

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ΚΗΔΕΙA

 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 80) 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΡΑΠΑΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ 

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ      

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. Πατρών Κλάους 15 Πατρα τηλ 2610336825 κιν. 6949713524 κιν. 6973794448

 

 

 

 

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