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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 13 και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 13 και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΡΗ

(ΕΤΩΝ 81)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1:00 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΒΑΣΩ ΜΠΟΥΡΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ

 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΑΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ

ΕΡΑΣΜΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΟΥΜΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝ. ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών "Ο Αχρείαστος" (Φραντζής Νικόλαος-Κωνσταντίνος). 

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα).

Τηλ.: 2610336825, κιν: 6949713524, κιν: 6973794448

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΣΥΖ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 55

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13-10-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον σεβαστό και αγαπημένο μας

ΛΑΜΠΡΟ ΚΩΝ. ΖΑΚΚΑ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Δευτέρα 14-10-2019 και ώρα 11 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Αικατερίνη

Τα παιδιά του: Κων/νος και Φωτεινή Ζάκκα, Βασίλειος Ζάκκας, Νικόλαος Ζάκκας.

Τα εγγόνια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες
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