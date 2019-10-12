Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 13 και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΡΗ
(ΕΤΩΝ 81)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΩ ΜΠΟΥΡΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΑΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ
ΕΡΑΣΜΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΟΥΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝ. ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών "Ο Αχρείαστος" (Φραντζής Νικόλαος-Κωνσταντίνος).
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα).
Τηλ.: 2610336825, κιν: 6949713524, κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΣΥΖ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 55
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13-10-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον σεβαστό και αγαπημένο μας
ΛΑΜΠΡΟ ΚΩΝ. ΖΑΚΚΑ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Δευτέρα 14-10-2019 και ώρα 11 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Αικατερίνη
Τα παιδιά του: Κων/νος και Φωτεινή Ζάκκα, Βασίλειος Ζάκκας, Νικόλαος Ζάκκας.
Τα εγγόνια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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