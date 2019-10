Louis Vuitton, Miu Miu και όχι μόνο: Είδαμε και το Τζάστιν Τίμπερλεικ στο Λούβρο

Στο φινάλε και η Paris Fashion Week με τους celebrities να συρρέουν στη γαλλική πρωτεύουσα Δευτέρα και Τρίτη. Οι οίκοι Louis Vuitton και Miu Miu πρόσφεραν τα κορυφαία front row στιγμιότυπα συγκεντρώνοντας τις περισσότερες stylish διασημότητες αλλά εμείς σας έχουμε και τις καλύτερες εικόνες από τις πασαρέλες του διημέρου.

Ο Louis Vuitton «ξαναείδε» αλλιώς την εποχή της Belle Epoque με ένα πραγματικά εντυπωσιακό show στους εξωτερικούς χώρους του Λούβρου, όπου σε τεράστια οθόνη η σκοτσέζα καλλιτέχνιδα Sophie ερμήνευσε ψηφιακά το τραγούδι «It’s Okay To Cry». Ο ποπ σταρ Τζάστιν Τίμπερλεικ με τη σύζυγό του ηθοποιό Τζένιφερ Μπίελ, οι Κλοέ Μορετζ, Τζένιφερ Κόνελι, Τζάστιν Θερού, Ρουθ Νέγκα, Νατάλια Βοντιάνοβα, Στέισι Μάρτιν, Iντια Μουρ, Κόντι Φερν, αλλά και η ντίβα Κατρίν Ντενέβ ήταν εκεί. Στη Miu Miu τα style icons Αλέξα Τσανγκ, Ρίτα Ορα, Πίξι Γκέλντοφ επισκίασαν τα new vintage μοντέλα, ενώ στον Alexander Mc Queen τα ρούχα ήταν ακόμα μια φορά έργα τέχνης. Η Stella Mc Cartney με safari mood είχε στο κοινό τον πατέρα της Πολ Μακάρτνει και την τραγουδίστρια Ελι Γκούλντινγκ.

LOUIS VUITTON