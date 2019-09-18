Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΜΑΙΡΗ ΤΑΚΗ ΤΣΟΝΑΚΑ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-9 -2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΝΑΚΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΤΑΓΙΑΝΝΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΕΡΙΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΤΖΙΛ ΑΝΥΦΑΝΤΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΒΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΑΒΡΙΕΛΑ,ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 46
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]