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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΜΑΙΡΗ ΤΑΚΗ ΤΣΟΝΑΚΑ

ΕΤΩΝ 68

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-9 -2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΝΑΚΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΤΑΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ         ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΥΦΑΝΤΗ

ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  9 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΕΡΙΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΤΖΙΛ ΑΝΥΦΑΝΤΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΒΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΑΒΡΙΕΛΑ,ΚΑΣΣΙΑΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 46

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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