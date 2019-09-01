Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΙΤΗ) ΤΑΣΣΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΛΕΓΚΡΕΤΤΙ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 2-9-2019 & ώρα 4.30 μ.μ. από τον καθολικό Ιερό ναό Αγίου Ανδρέου (Μαιζώνος 81). Η ταφή θα γίνει στο Α΄Δημοτικό νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΖΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΤΑΣΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΚΑΡΙΤΑΣ»
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΙΔΗ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΩ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΛΙΛΗ χήρα ΠΟΛ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΑ ΒΑΛΣΑΜΗ , ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΙΔΗ, ΑΝΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΣΑΚΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 42
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΙΕΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΚΑΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΛΤΙΜΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
Εξελέγη το νέο διαπαραταξιακό προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου δυτικής Ελλάδας
Πρόεδρος: Τάκης Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δριβίλας
Γραμματέας: Ευθυμία Γρίνου
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