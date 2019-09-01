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Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΙΤΗ) ΤΑΣΣΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΛΕΓΚΡΕΤΤΙ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 2-9-2019 & ώρα 4.30 μ.μ. από τον καθολικό Ιερό ναό Αγίου Ανδρέου (Μαιζώνος 81). Η ταφή θα γίνει στο Α΄Δημοτικό νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΖΑ  & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΤΑΣΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΚΑΡΙΤΑΣ»

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΙΔΗ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΩ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΛΙΛΗ χήρα ΠΟΛ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΑ ΒΑΛΣΑΜΗ , ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΙΔΗ, ΑΝΝΑ               χήρα ΓΕΩΡΓ. ΣΑΚΚΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ   ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

ΕΤΩΝ 42

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  2-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΙΕΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΚΑΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΛΤΙΜΑΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

Εξελέγη το νέο διαπαραταξιακό προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου δυτικής Ελλάδας

Πρόεδρος: Τάκης Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δριβίλας

Γραμματέας: Ευθυμία Γρίνου

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