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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Αυγούστου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΒΕΛΛΗ

ΕΤΩΝ 78

 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/8/2019 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΛΗ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΛΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΑΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ          ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΑ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/8/2019 & ΩΡΑ 10:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΡΟΣΩ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΦΟΥΝΤΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΦΟΥΝΤΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΟΥΝΤΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΦΡΟΣΩ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΘΕΩΝΗ, ΦΡΟΣΩ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΩΤΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΡΤΕΜΗΣ & ΝΤΑΝΤΩ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ & ΜΙΛΤΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ         ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε το Σάββατο 24/8/2019 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ελατούς Ναυπακτίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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