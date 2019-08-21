Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 22 Αυγούστου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΕΟΔΟΣΗ ΓΕΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 53
Κηδεύουμε την Πέμπτη 22 - 08 - 2019 και ώρα 10 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.\
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΜΗΛΑ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-8-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΛΑ,
ΤΑΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΖΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ χηρα ΧΡΗΣΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΑΡΟΥΛΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΙΖΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΗΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
OI EΓΓΟΝΟΙ Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
IΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-8-2019 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική Κρεμμύδα & Γεώργιος Λαμπρόπουλος
Η ΕΓΓΟΝΗ: Άννα
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ: Γαλαριώτης Κων/νος