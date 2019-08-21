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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 22 Αυγούστου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 22 Αυγούστου
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Κηδείες

 

 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΘΕΟΔΟΣΗ ΓΕΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ 53

Κηδεύουμε την Πέμπτη 22 - 08 - 2019 και ώρα 10 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.\

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΜΗΛΑ

 ΕΤΩΝ 85

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-8-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΛΑ,

ΤΑΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ,

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΖΗΣ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΑ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΑΝΝΑ χηρα ΧΡΗΣΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΑΡΟΥΛΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΙΖΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΗΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

OI EΓΓΟΝΟΙ  Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

IΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-8-2019 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική Κρεμμύδα & Γεώργιος Λαμπρόπουλος

 Η ΕΓΓΟΝΗ: Άννα

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

 

*ΤΕΛΕΤΑΙ: Γαλαριώτης Κων/νος

   

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