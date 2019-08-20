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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 21 Αυγούστου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 21 Αυγούστου
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  21-8-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΛΑΔΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,

ΠΕΤΡΟΣ & ΡΑΝΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

 ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ  ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ  

{ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ}

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ 

Τον πολυαγαπημένο μας 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΕΛΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΟ

ΕΤΩΝ 83

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 21 - 08 - 2019 και ώρα 10 πμ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας (Μητροπόλεως) Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΕΛΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

**Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα, Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου

τηλ. 2610 275295, Πάτρα και Κάτω Αχαΐα τηλ. 26930 22077.

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