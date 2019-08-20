Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 21 Αυγούστου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-8-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΛΑΔΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,
ΠΕΤΡΟΣ & ΡΑΝΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ
{ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ}
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΕΛΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΟ
ΕΤΩΝ 83
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 21 - 08 - 2019 και ώρα 10 πμ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας (Μητροπόλεως) Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΕΛΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
**Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα, Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου
τηλ. 2610 275295, Πάτρα και Κάτω Αχαΐα τηλ. 26930 22077.