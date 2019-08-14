Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Αυγούστου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΙΩΑΝ. ΜΑΥΡΕΛΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-8-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-8-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΑ χήρα ΚΩΝΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΤΖΙΟΥΖΕΠΠΕ ΣΑΝΦΙΛΙΠΠΟ
ΕΤΩΝ 75
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ, ΤΖΙΑΝΙ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΤΖΕΡΛΑΝΤΟ ΚΑΙ ΣΑΡΙΝΑ, ΟΛΓΑ χήρα ΑΝΤ. ΚΕΦΑΛΑ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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