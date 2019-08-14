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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Αυγούστου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Αυγούστου
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΙΩΑΝ. ΜΑΥΡΕΛΗ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-8-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-8-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΑ χήρα ΚΩΝΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΤΖΙΟΥΖΕΠΠΕ ΣΑΝΦΙΛΙΠΠΟ

ΕΤΩΝ 75

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ, ΤΖΙΑΝΙ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΤΖΕΡΛΑΝΤΟ ΚΑΙ ΣΑΡΙΝΑ, ΟΛΓΑ χήρα ΑΝΤ. ΚΕΦΑΛΑ.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες
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