Κηδείες και μνημόσυνα που θα γίνουν τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019

Κηδείες- Μνημόσυνα
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10:30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΛΦΙ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων - Πάτρα
Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, τηλ. 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΨΡΓ. ΤΖΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύεται τη Δευτέρα 5-8-2019 & ώρα 11 π.μ. από τον ιερό ναό αγίου Ιωάννου- Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου. Η ταφή θα γίνει στο Α’ δημοτικό νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΤΖΟΥΡΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ; ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΖΩΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΒΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΜΠΑΤΑΛΗ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΤΑΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :ΝΑΤΑΣΑ & ΜΑΡΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : ΜΑΡΙΝΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε τη Δευτέρα 5-8-2019 & ώρα 7 μ.μ στον καθολικό Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου Πατρών (Μαιζώνος 81) 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΘΗΡΕΣΙΑΣ (ΤΕΡΕΖΑΣ) Ι. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΑΝΙΟ
ΕΤΩΝ 78
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΣΗΦ & ΒΑΣΩ, ΣΠΥΡΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΖΩΗ, ΝΙΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΑ & ΠΑΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΩ ΡΑΝΙΟ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΜΑΡΙΑΝΑ ΡΑΝΙΟ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΡΑΝΙΟ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ- ΡΑΝΙΟ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΜΑΡΙΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΩΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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