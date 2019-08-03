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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019
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Κηδείες

 

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΟΒ.-ΧΑΡ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΡΚΙΑ

(ΕΤΩΝ 83)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΒΙΝΣΟΝ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ

ΑΙΜΙΛΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΑΒΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΕΟΚΛΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων - Πάτρα

Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, τηλ. 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύεται την Κυριακή 4-8-2019 & ώρα 4 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου- Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου. Η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο Μυρσίνης Ηλείας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΘΗ ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ, ΜΑΙΡΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ, ΖΩΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΟΛΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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