Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΟΒ.-ΧΑΡ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΡΚΙΑ
(ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΒΙΝΣΟΝ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΑΒΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΕΟΚΛΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων - Πάτρα
Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, τηλ. 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύεται την Κυριακή 4-8-2019 & ώρα 4 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου- Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου. Η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο Μυρσίνης Ηλείας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΘΗ ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ, ΜΑΙΡΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ, ΖΩΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΟΛΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.