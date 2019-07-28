ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Ιουλίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Ν. ΜΠΟΤΩΝΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΕΗ

ΕΤΩΝ 70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΕΝΙΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΕΡΙΦΙΛΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΩ ΚΑΠΕΡΩΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

 

Την αγαπημένη μας θεία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ  ΠΕΤΡ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑ

ΕΤΩΝ 87

Θανούσα  κηδεύουμε Δευτέρα 29-7-2019 και ώρα

11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στα Ταμπάχανα Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών

ΤΑ   ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: ΤΗΛ 26240 61930

 

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 93)

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 12:30 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ταφή θα γίνει στον Ι.Ν. Αγ. Αγγέλων Ά κοιμητήριο Πατρών

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ

 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων – Πάτρα,

Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, Πάτρα.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΜΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ.  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΕΠΑΜ. ΣΦΑΕΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΦΑΕΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΗΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΛ. ΒΛΑΧΟ

ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΚΟΥΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΗΝΗ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΙ ΜΠΡΕΤ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΘΩΜΑΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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