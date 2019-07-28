Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Ν. ΜΠΟΤΩΝΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΕΗ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΕΝΙΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΕΡΙΦΙΛΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΩ ΚΑΠΕΡΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας θεία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑ
ΕΤΩΝ 87
Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 29-7-2019 και ώρα
11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στα Ταμπάχανα Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: ΤΗΛ 26240 61930
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 93)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 12:30 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ταφή θα γίνει στον Ι.Ν. Αγ. Αγγέλων Ά κοιμητήριο Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων – Πάτρα,
Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, Πάτρα.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΜΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΕΠΑΜ. ΣΦΑΕΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΦΑΕΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΗΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΛ. ΒΛΑΧΟ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΚΟΥΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΗΝΗ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΙ ΜΠΡΕΤ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΘΩΜΑΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.