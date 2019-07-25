ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019
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Κηδείες

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΒΑΧΑΡΙΚΟ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/7/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΧΑΡΙΚΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΧΑΡΙΚΟΥ,

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ,

ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΓΟΝΙΚΟΛΟΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ,ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ -  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,

ΓΙΑΝΝΗΣ,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΣΟΦΙΑ – ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΠΑΙΣΙΑ

 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ                          

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ              

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΝΙΚ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 97

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΥΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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