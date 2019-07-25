Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

Κηδείες
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΒΑΧΑΡΙΚΟ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/7/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΧΑΡΙΚΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΧΑΡΙΚΟΥ,
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΓΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ,ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΓΙΑΝΝΗΣ,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΣΟΦΙΑ – ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΠΑΙΣΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΝΙΚ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΥΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.