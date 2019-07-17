Κηδείες που θα τελεστούν την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/7/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΦΩΤΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΝΑ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΑΛΗΝΗ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜ. ΛΟΤΣΑΡΗ
{ΕΤΩΝ 73}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
& ΩΡΑ 5 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΤΣΑΡΗ,
ΣΟΝΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com