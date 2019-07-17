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Κηδείες που θα τελεστούν την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Κηδείες που θα τελεστούν την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/7/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΦΩΤΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΝΑ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΑΛΗΝΗ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ           

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜ. ΛΟΤΣΑΡΗ

{ΕΤΩΝ 73}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

& ΩΡΑ 5 ΜΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΤΣΑΡΗ,

 ΣΟΝΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ    ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

www.vadarakis.com

 

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