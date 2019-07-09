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Κηδείες που θα τελεστούν την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Κηδείες που θα τελεστούν την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΝΕΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΕΛΗ

(ΕΤΩΝ 54)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 10:30 π.μ

ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ταφή θα γίνει στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής κοιμητήριο Κουνελέϊκων

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ

ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΣΩΤΗΡΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΖΩΗ ΚΟΥΝΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πάτρα

Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, 262 22, τηλ. 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ (χήρα) ΕΥΘ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 78

Κηδεύουμε την Τετάρτη 10-7-2019 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΡΟΛ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ )χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ-ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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