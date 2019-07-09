Κηδείες που θα τελεστούν την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΝΕΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΕΛΗ
(ΕΤΩΝ 54)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 10:30 π.μ
ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ταφή θα γίνει στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής κοιμητήριο Κουνελέϊκων
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΣΩΤΗΡΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΖΩΗ ΚΟΥΝΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πάτρα
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, 262 22, τηλ. 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ (χήρα) ΕΥΘ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 78
Κηδεύουμε την Τετάρτη 10-7-2019 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΡΟΛ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ )χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ-ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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